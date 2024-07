Dal reboot dei Cesaroni alla terza stagione di Viola come il mare, tutte le fiction che andranno in onda su Mediaset nella prossima stagione

“Sono soddisfatto della linea che abbiamo preso per le fiction di Mediaset, anche se è difficile averne solo una”. Così Pier Silvio Berlusconi fa un bilancio del settore alla presentazione dei palinsesti del gruppo per il 2024-2025. “Da una parte per fare ascolti bisogna essere molto popolari, dall’altra vogliamo anche essere moderni”. I titoli svelati per la nuova stagione sono un mix di solide riconferme e grandi novità, con l’innesto di nuovi talenti come Giuseppe Fiorello, Marco Bocci e Alessandra Mastrolonardi. Vediamo i titoli.

Il reboot dei Cesaroni

La fortunata fiction che andò in onda su Canale 5 per sei stagioni dal 2006 al 2014 torna con una nuova stagione con Claudio Amendola nei panni di Giulio Cesaroni e tanti altri attori del vecchio cast. “Lavoriamo alla scrittura di questo reboot dei Cesaroni da un anno”, svela Daniele Cesarano, Head of Drama di Mediaset. “Non vogliamo rovinarne il ricordo” La messa in onda della settima stagione dei Cesaroni è prevista su Mediaset prossimamente, con sei serate.

Fratelli Corsaro

Fiction che vede protagonista Giuseppe Fiorello, si tratta dell'adattamento dei romanzi del giornalista palermitano Salvo Toscano. Fiorello interpreta Fabrizio Corsaro, giornalista di cronaca nera a Palermo. Ad affiancarlo Paolo Briguglia nei panni del fratello Roberto, avvocato penalista. Insieme risolveranno intricati casi. Previste quattro serate.

Beppe Fiorello e Paolo Briguglia

Viola come il mare 3

Tornano le avventure della giornalista Viola Vitale (Francesca Chillemi) e dell'ispettore capo Francesco Demir (Can Yaman) con la terza stagione di Viola come il mare. Prevista dopo il grande successo della seconda stagione di Viola come il mare, una collaborazione nella messa in onda fra Mediaset Infinity e Canale 5.

Storia di una famiglia perbene 2

Con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti. Nella seconda stagione di Storia di una famiglia perbene ritroviamo la famiglia De Santis che, nella Bari vecchia dei primi Anni Novanta, continua a battersi contro le ingiustizie per far valere la verità e mettere a tacere ogni forma di violenza. Previste 4 serate.

Maria Corleone 2

Quattro serate in compagnia del personaggio interpretato da Rosa Diletta Rossi. Maria Corleone è la figlia di un boss mafioso che abbandona il suo lavoro da stilista a Milano per prendersi cura della famiglia a Palermo sotto attacco di un clan rivale. Nell’ultima puntata della prima stagione, un uomo punta la pistola contro Maria Corleone, ma il finale resta aperto: la protagonista viene colpita?

Il patriarca 2

Torna per sei serate il personaggio di Nemo Bandera, interpretato da Claudio Amendola, che firma anche la regia. Il patriarca Nemo Bandera è un potente imprenditore alle prese con illegalità, principi morali da sacrificare e una grande famiglia che aspetta di capire chi potrà essere l’erede ufficiale.

Claudio Amendola e Antonia Liskova

Le onde del passato

La nuova fiction divisa in sei serate vede come protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi. Anna Valle è Anna Reali, una pilota di aerei privati che decide di tornare sull’Isola d’Elba quando l’amica Tamara viene accusata di omicidio. Giorgio Marchesi è Luca Bonnard, commissario di polizia che si occupa del caso.

La Regola del Gioco

Nuova fiction con Alessandra Mastronardi prevista per quattro serate. Daria inizia a collaborare con i Servizi Segreti, in un viaggio che la porterà a ritrovare il padre.

Alex Bravo

Marco Bocci è Alex Bravo, un poliziotto un po’ fuori dagli schemi. La fiction è girata nelle Marche, con Senigallia come location principale. Previste sei serate.

Tutto quello che ho

Quattro serate in compagnia di Vanessa Incontrada che interpreta Lavinia, un’avvocata sposata con un poliziotto, Matteo (Marco Bonini). Dopo una tragedia in famiglia, la coppia sarà costretta ad affrontare una grossa crisi.

Buongiorno Mamma! 3

Tornano con quattro serate le vicende ambientate sul lago di Bracciano della famiglia Borghi, con Raoul Bova nei panni di Guido e Maria Chiara Giannetta nei panni di Anna. Con loro in Buongiorno mamma! 3 i quattro figli Francesca (Elena Funari), Jacopo (Matteo Oscar Giuggioli), Sole (Ginevra Francesconi) e Michele (Marco Valerio Bartocci).

I primi titoli ad andare in onda saranno Storia di una famiglia perbene e Il patriarca e l’inedita Fratelli Corsaro con Beppe Fiorello. A seguire nel corso dell’anno tutte le altre.

Tra le fiction internazionali, da sottolineare la fortuna delle serie tv turche che continuano nel prossimo anno, tra cui Segreti di famiglia, La rosa della vendetta e Endless Love, attualmente in daytime. Prevista anche la messa in onda di Zorro.