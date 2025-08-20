Mediaset Infinity logo
La promessa
La promessa
ANTICIPAZIONI
20 agosto 2025

La Promessa, le anticipazioni del 21 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 21 agosto su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

María Castro (Pía Adarre) e Ana Garcés (Jana) in una scena de La promessa
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di giovedì 21 agosto, Pelayo ha lasciato Catalina il giorno delle nozze con una lettera in cui spiega di sentirsi incapace di assumersi la paternità del bambino che Catalina aspetta.

Catalina si chiude in camera e accetta solo il conforto della sua amata Simona. Mentre Cruz si lamenta che il suo desiderio di liberarsi di Catalina sia stato frustrato, Lorenzo non nasconde la sua soddisfazione nel vedere presto suo figlio Curro sposarsi con Julia.

Jana continua a prendere lezioni di comportamento dalla istitutrice signora Ros. Maria entra nella stanza per servire la colazione e, a un gesto della signora Ros, cambia comportamento e tratta con freddezza e anche un po' di arroganza Maria, la quale, offesa, va a sfogarsi con Teresa, che cerca di convincerla che, per essere accettata dalla famiglia, Jana deve assumere questi atteggiamenti che, però salvano solo le apparenze.

L'intera servitù è travolta dall'annullamento del matrimonio.

