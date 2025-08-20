La forza di una donna, le anticipazioni del 21 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda giovedì 21 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 21 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Jale comunica ad Hatice che Sirin ha l'epatite e non potrà donare il midollo, finché non sarà guarita.
La forza di una donna: cosa succede il 21 agosto
Hatice le rivela che Bahar potrebbe avere altri fratellastri e decide di rintracciare l'ex amante del padre di Bahar.
Hatice riceve la visita di Levent che le dice che Sirin è stata rapita. Poco dopo, Levent le consegna una lettera di Sarp in cui l'uomo le chiede notizie della morte di Bahar e dei suoi figli. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
