Levent (Semi Sirtikkizil) in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di giovedì 21 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Jale comunica ad Hatice che Sirin ha l'epatite e non potrà donare il midollo, finché non sarà guarita.

La forza di una donna: cosa succede il 21 agosto

Hatice le rivela che Bahar potrebbe avere altri fratellastri e decide di rintracciare l'ex amante del padre di Bahar.

Hatice riceve la visita di Levent che le dice che Sirin è stata rapita. Poco dopo, Levent le consegna una lettera di Sarp in cui l'uomo le chiede notizie della morte di Bahar e dei suoi figli. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE