Maria Corleone 2, la seconda stagione prossimamente su Canale 5

Rosa Diletta Rossi in Maria Corleone 2

Dopo il successo della prima stagione, la serie Maria Corleone arriverà su Canale 5 con la seconda stagione.

Una produzione Clemart presentata da Taodue - Mediaset Group, Maria Corleone 2 è stata annunciata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per il 2024-2025.

Maria Corleone 2: la trama e il cast della seconda stagione

Diretta da Mauro Mancini, Maria Corleone 2 sarà divisa in quattro prime serate su Canale 5.

Maria (Rosa Diletta Rossi) vorrebbe finalmente trovare la serenità a fianco di Luca (Alessandro Fella) e di suo figlio Giovannino e dedicarsi alla sua linea di moda, Lady by Corleone.

Ma dal passato le ombre della mafia tornano prepotenti a minacciare Maria e i suoi affetti più cari. Riuscirà a difendere la sua famiglia e il suo amore senza perdere sé stessa?

E suo padre Don Luciano (Fortunato Cerlino) accetterà di farsi da parte o lascerà la sua impronta criminale nel futuro di Maria?

Maria Corleone, come finisce la prima stagione

Nel finale della prima stagione di Maria Corleone, Luca Spada e Maria Corleone riescono a salvare Giovannino e i due decidono di crescere insieme il bambino. Luca cancella il fascicolo di Maria, che in cambio gli rivela la data e il luogo della commissione per eleggere il nuovo capo dei capi. Luca spera così di poter finalmente arrestare don Luciano ma, all'arrivo della Polizia, egli non è presente. Il boss, intanto, scopre il tradimento di Antonio e lo condanna a morte. Maria decide di lasciare Palermo e di tornare a Milano. Durante l'inaugurazione del nuovo Polo della Moda, un uomo le punta la pistola contro e spara.

Dove vedere la serie Maria Corleone

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis tutte le puntate della prima stagione di Maria Corleone.

