Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 19 giugno in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz è preoccupato per Ceylin. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2 anticipazioni: cosa succede il 19 giugno

Ceylin si sta preparando per l'operazione di polizia. Ilgaz è molto preoccupato e le raccomanda di seguire pedissequamente il protocollo. Arrivata all'hotel, Ceylin si reca nella camera indicata, posa il pugnale ma riceve una telefonata da un soggetto anonimo che, con voce camuffata, le chiede di scendere al parcheggio da sola.

