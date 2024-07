Il Patriarca, la seconda stagione prossimamente su Canale 5

Claudio Amendola e Antonia Liskova

Il Patriarca torna con la seconda stagione per sei prime serate. I nuovi episodi andranno in onda prossimamente su Canale 5 e saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La serie è una produzione Camfilm presentata da Taodue, con la regia di Claudio Amendola. L'attore, che si sta preparando anche al ritorno de I Cesaroni, interpreta il ruolo del protagonista Nemo Bandera, un potente imprenditore alle prese con illegalità, principi morali da sacrificare e una grande famiglia che aspetta di capire chi potrà essere l’erede ufficiale.

Il Patriarca, la trama della seconda stagione

Nel corso della seconda stagione, il Patriarca, Nemo Bandera, dovrà fronteggiare due nemici implacabili: la malattia che avanza e un nuovo antagonista, il suo ex socio Raoul che cercherà un’alleata nella neosindaca Elisa disposta a tutto per prendersi finalmente la Deep Sea, l’azienda dei Bandera.

Sarà una sfida senza scrupoli che coinvolgerà tutti coloro che li circondano: la moglie di Nemo Serena, il suo “delfino” Mario, che aspetta un bambino da Nina, e l’altra figlia di Nemo, Lara, che vivrà un’inaspettata storia d’amore.

Il Patriarca, il cast della seconda stagione

Oltre a Claudio Amendola nei panni del protagonista Nemo Bandera, nel cast de Il Patriarca troviamo anche le new entry Federico Dordei, che interpreta il suo ex socio Raoul, e Giulia Bevilacqua, ovvero la neosindaca Elisa.

Confermati nel cast Antonia Liskova (Serena, la moglie di Nemo), Raniero Monaco di Lapio (Mario), Giulia Schiavo (Nina) e Neva Leoni (Lara).

Il Patriarca, come finisce la prima stagione

Alla fine della prima stagione del Patriarca, disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity, il matrimonio di Mario e Nina prende una svolta inaspettata e Freddy ne approfitta per ricattare Nemo. Costretto ad accettare l'aiuto di Monica, Nemo si trova in una situazione disperata.

Mario viene chiamato per risolvere la situazione, ma si trova di fronte a una scelta drammatica. Nel frattempo, Lara si rende conto che dovrà sacrificare i suoi principi morali per aiutare suo padre. Nel frattempo, Monterosso ha ancora un asso nella manica per fare finalmente giustizia a Levante. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE