Ecco come hanno reagito gli utenti alla sesta e ultima puntata de Il Patriarca 2 con Claudio Amendola andata in onda venerdì 20 dicembre

La sesta e ultima puntata de Il Patriarca 2, serie tv diretta e interpretata da Claudio Amendola, è andata in onda venerdì 20 dicembre ed è disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, il riassunto del finale de Il Patriarca 2 e le reazioni degli utenti sui social.

Il Patriarca 2, cosa succede nel finale della serie

Dopo aver causato un incidente in auto che ha coinvolto Nina, Nemo scopre di essere stato drogato. Dietro i medicinali falsi e le droghe c'è il suo nemico Raoul Morabito.

Maria minaccia Daniel con una pistola, ma il ragazzo riesce a fuggire anche se rimane ferito. Dopo essere tornata a casa, Nina contatta Daniel per organizzare una fuga insieme.

Raoul Morabito chiede a suo figlio Daniel di uccidere Nina mentre lui penserà a Nemo Bandera.

Su Mediaset Infinity, trovate la spiegazione del finale de Il Patriarca 2 e potete scoprire come finisce la serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE