Ecco come hanno reagito gli utenti alla quinta puntata de Il Patriarca 2 con Claudio Amendola andata in onda venerdì 13 dicembre

La quinta puntata de Il Patriarca 2, serie tv diretta e interpretata da Claudio Amendola, è andata in onda venerdì 13 dicembre ed è disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, il riassunto della quinta puntata della serie e le reazioni degli utenti sui social.

Il Patriarca 2, cosa succede nella quinta puntata

Raoul e Nemo trovano un accordo momentaneo per arginare i mafiosi albanesi. Sereno e Monica decidono di non seguire i mariti nella loro guerra.

Nemo affronta una nuova fase della malattia e prova a tenere unita la sua famiglia. Mentre Mario confessa il suo amore a Lara, Nina ascolta tutto senza essere vista.

Dopo aver litigato con Mario, Nina riprende la relazione con Daniel.

