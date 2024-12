Tutte le anticipazioni sull'ultima puntata de Il Patriarca 2 in onda venerdì 20 dicembre in prima serata su Canale 5

Cosa accadrà nell'ultima puntata de Il Patriarca 2? L'appuntamento è per venerdì 20 dicembre in prima visione assoluta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

La resa dei conti tra Nemo Bandera e Raoul Morabito è arrivata, chi vincerà la guerra per il controllo di Levante?

Claudio Amendola ne Il Patriarca 2

Il Patriarca 2, il promo del finale

Nel promo dell'ultima puntata de Il Patriarca 2, Mario Rizzi punta una pistola contro Daniel.

Dopo l'incidente d'auto che ha coinvolto Nina, Nemo scopre di essere stato drogato. "Nemo Bandera è molto malato, è impazzito", sono le parole di Raoul per distruggere la reputazione di Nemo e ottenere il controllo di Levante.

Nina è contesa tra Daniel e Mario, il quale però continua a manifestare i suoi veri sentimenti a Lara.

Nemo riuscirà a riprende il controllo di Levante? Nina fuggirà insieme a Daniel per vivere la loro storia d'amore? Nemo Bandera scoprirà la verità sulla morte del figlio Carlo?

