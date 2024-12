Scopriamo come si conclude la seconda stagione de Il Patriarca. Chi vincerà la guerra tra Nemo e Raoul?

La guerra tra Nemo Bandera e Raoul Morabito è giunta alla sua conclusione. Dopo attacchi e dolorose perdite, siamo alla resa dei conti tra i due nemici.

L'ultima puntata de Il Patriarca 2 è andata in onda venerdì 20 dicembre in prima serata su Canale 5.

Di seguito scopriamo come è finita la seconda stagione de Il Patriarca.

Il Patriarca 2, come finisce la serie

Dopo l'incidente in auto che ha coinvolto Nina, Nemo Bandera scopre di essere stato drogato. Mario incontra Daniel nel parcheggio dell'ospedale e lo minaccia con una pistola. Il ragazzo riesce a fuggire, ma rimane ferito.

T ornata a casa, Nina contatta Daniel per fuggire insieme a lui lontano dalle loro famiglie. Raoul chiede a suo figlio Daniel di uccidere Nina.

Nina riesce a fuggire di casa e rivede Daniel: il ragazzo punta una pistola contro Nina, ma non riesce a ucciderla. Durante una sparatoria, Daniel muore per difendere la ragazza.

Nemo incontra Raoul e, dopo aver saputo che Nina è ancora viva, spara al suo nemico e lo uccide.

Nemo Bandera (Claudio Amendola) nell'ultima scena de Il Patriarca

Il Patriarca 2, la spiegazione del finale

Dopo aver ucciso Raoul Morabito, Nemo Bandera chiede a Mario di accompagnarlo a disperdere le ceneri di suo figlio Carlo.

Grazie a un video condiviso da sua figlia Lara, Nemo scopre tutta la verità sulla morte del figlio Carlo: nel video, vede Mario Rizzi uccidere Carlo.

Mario punta una pistola contro Nemo, ma la pistola è stata scaricata da Lara. Nemo si vendica dell'assassino di suo figlio e uccide Mario Rizzi nell'ultima scena della serie.

