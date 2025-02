Dalle prove mozzafiato mostrate a Lo Show dei Record all'adrenalina di Mission: Impossible - Dead Reckoning: anche a marzo catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di tanti nuovi titoli imperdibili tra intrattenimento, serie tv, grandi ritorni, film e reality.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a marzo: le novità

A partire dal 3 marzo, ogni giorno dal lunedì al venerdì, su Mediaset Infinity sarà disponibile on demand un nuovo episodio di Segreti di Famiglia. La serie turca che vede protagonista l'attore Kaan Urgancioglu, già noto per aver interpretato Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, si concentra sulle vicende del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, costretto a cambiare radicalmente vita dopo l'incontro con Ceylin Erguvan, interpretata da Pınar Deniz. Sulla stessa piattaforma, sono disponibili on demand anche gli episodi già precedentemente andati in onda su Canale 5. Da mercoledì 5 marzo Gerry Scotti torna alla guida de Lo Show dei Record, per annotare sotto l'attento scrutinio di un giudice del Guinness World Records i primati più incredibili. Uomini e donne di tutte le età e provenienti da ogni angolo del mondo tenteranno di sfidare i propri limiti ed entrare così nella storia. Riusciranno a trionfare? Tra i film più attesi spicca invece Mission: Impossible - Dead Reckoning. Nella pellicola diretta da Christopher McQuarrie, l'attore Tom Cruise torna a vestire i panni dell'agente dell'IMF Ethan Hunt. Nel cast, anche Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby.

L'intrattenimento e le serie tv di marzo su Mediaset Infinity

Cresce l'attesa per le nuove puntate de Le onde del passato, la nuova fiction con Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. Liberamente ispirata a Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini, la serie si concentra sugli intrecci che coinvolgono le due amiche di vecchia data Anna Reali e Tamara Valente. Vent'anni dopo aver subito una violenza da parte di un gruppo di sconosciuti su uno yacht, le due donne si ritrovano a fare i conti con un passato che continua a fare rumore e con un delitto che potrebbe ricondurre a loro. I nuovi episodi andranno in onda il venerdì in prima serata su Canale 5 e saranno disponibili on demand su Mediaset Infinity. Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti di Viola come il mare, serie disponibile integralmente on demand. Viola Vitale percepisce le emozioni degli altri attraverso i colori per via di una malattia neurologica ereditata da un padre mai conosciuto. Per saperne di più, si trasferisce a Palermo sulle tracce del genitore e qui, grazie al suo "superpotere", Viola segue e risolve i casi di cronaca nera più intricati per la testata Sicilia WebNews, collaborando con Francesco Demir, cinico e affascinante ispettore capo interpretato dal famoso attore turco. In attesa di scoprire ulteriori dettagli in merito alla nuova stagione, con le riprese che hanno preso il via, su Mediaset Infinity torna disponibile la sesta stagione de I Cesaroni. Claudio Amendola, nei panni di Giulio Cesaroni, guida le vicende della famiglia allargata residente nella Garbatella, mescolando momenti particolarmente irriverenti a situazioni più serie. La prima stagione di Einstein è disponibile in maniera gratuita. La serie tedesca riprende l'omonimo film dedicato a Felix Winterberg - interpretato dall'attore e cantante Tom Beck -, il più giovane docente di fisica teorica dell'università di Bochum e geniale pronipote di Albert Einstein. Dopo essere stato sorpreso a rubare, il giovane ha la possibilità di evitare il carcere se accetta di collaborare con la polizia alla risoluzione di alcuni casi irrisolti e particolarmente complessi.

Le serie turche su Mediaset Infinity

Oltre a Segreti di Famiglia, si rinnova l'appuntamento con Tradimento, la dizi che scava nei misteri che ruotano attorno ai componenti della famiglia di Guzide e Tarik. I nuovi episodi porteranno alla luce incredibili colpi di scena destinati a stravolgere gli equilibri tra i protagonisti. Mentre la commedia romantica Love, Reason, Get Even prosegue con un nuovo appuntamento al giorno, dal lunedì al venerdì, per svelare i dettagli della tormentata storia d'amore tra Ozan ed Esra.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

