Segreti di famiglia torna dal 3 marzo su Mediaset Infinity

Segreti di famiglia, con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, torna dal 3 marzo in esclusiva e gratis su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. La serie turca si sofferma sulla vita del rispettato procuratore Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu), che ha appreso dal padre poliziotto principi come l'onestà e l'onore. Il suo vissuto si intreccia con quella di un'avvocata un po' spregiudicata, Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), che non si ferma davanti a nulla ed è avversa alle regole. Nel cast anche Uğur Polat, Uğur Aslan, Hüseyin Avni Danyal e Mehmet Yılmaz Ak.

Segreti di famiglia, dove eravamo rimasti

Ilgaz corre sulla scena del crimine nonostante il divieto e le minacce di Pars e chiede al padre di andare ad avvisare la famiglia di Ceylin dell'avvenuto fermo.

Lacin, intanto, è completamente sconvolta e accusa Yekta di essere responsabile della morte del figlio. Yekta dal canto suo, saputo del fermo di Ceylin, si scaglia contro la ragazza urlandole addosso la sua disperazione.

