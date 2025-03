Martedì 4 marzo in prima tv su Canale 5 arriva Mission: Impossible - Dead Reckoning, la pellicola del 2003 diretta da Christopher McQuarrie e con Tom Cruise nell'iconico ruolo di Ethan Hunt. Il settimo film della saga iniziata nel 1996 sotto la guida di Brian De Palma, viene proposto in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset e sarà disponibile in contemporanea streaming anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Tom Cruise e Rebecca Ferguson, rispettivamente nei panni di Ethan Hunt e Ilsa Faust in "Mission: Impossible - Dead Reckoning"

Mission: Impossible - Dead Reckoning, la trama

Un sottomarino russo viene affondato in circostanze misteriose e tra le vittime dell'equipaggio vengono rinvenuti due corpi con le due metà di una misteriosa chiave. Incaricato dalla collega Ilsa Faust, spetta all'agente della CIA Ethan Hunt l'arduo compito di recuperare metà della chiave, rubata alla donna dopo esserne entrata in possesso tempo prima. Portata a termine la missione, Hunt vola a a Washington e si infiltra in un summit della Comunità di Intelligence che analizza un sistema di Intelligenza Artificiale sperimentale definita come l'Entità. Quest'ultima, nata con buoni propositi, sembra essersi rivelata pericolosa a tal punto da poter sabotare tutti i principali sistemi di difesa. Mentre tutte le più grandi potenze mondiali si attivano per impossessarsi delle due metà della chiave per controllare l'Entità, Ethan si convince di quanto sia pericoloso per l'umanità e spera di distruggerla in maniera definitiva.

Mission: Impossible - Dead Reckoning, il cast

Accanto a Tom Cruise, che torna a vestire i panni di Ethan Hunt, il film vede la partecipazione di diversi personaggi già cruciali nei capitoli precedenti della saga. Oltre a Rebecca Ferguson nei panni di Ilsa Faust, a supportare le operazioni dell'agente della CIA tornano Benji Dunn e Luther Stickell, interpretati rispettivamente da Simon Pegg e Ving Rhames. Tra le novità, invece, spicca la partecipazione di Hayley Atwell nel ruolo di Grace, una ladra professionista con cui Ethan entrerà in contatto nel tentativo di ritrovare la chiave. Vanessa Kirby si conferma nel ruolo della trafficante d'armi Alanna Mitsopolis, conosciuta anche come la Vedova Bianca.

Mission: Impossible - Dead Reckoning, curiosità

Settimo capitolo della saga, Mission: Impossible - Dead Reckoning è il sequel di Mission: Impossible - Fallout, uscito nel 2018. Diretto e co-prodotto da Christopher McQuarrie, le riprese del film hanno subito dei ritardi a causa della pandemia da Covid-19. Tra i set del film, girato tra Emirati Arabi e Norvegia, spiccano le numerose scene girate in Italia, tra Roma e Venezia. Mission: Impossible - Dead Reckoning si è confermato l'ennesimo film in cui Tom Cruise dà prove delle sue abilità girando uno degli stunt più iconici di sempre, ovvero un salto in moto da una scogliera di 1.200 metri.

