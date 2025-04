Le nuova edizione de L'Isola dei Famosi, le esibizioni dal vivo del trio Il Volo, l'adrenalina vissuta nella seconda stagione di Maria Corleone e una finale dopo l'altra tra Amici, Coppa Italia e The Couple. Tra intrattenimento, fiction e reality, a maggio il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di tanti nuovi titoli imperdibili.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a maggio: le novità

Il conto alla rovescia per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi è iniziato. Nuovi naufraghi stanno per sbarcare in Honduras per vivere un'esperienza che li metterà a dura prova tra sfide, difficoltà, sorprese e le immancabili eliminazioni. Alla conduzione del reality al via mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5, ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, supportata dall'analisi di Simona Ventura nei panni di opinionista e di Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato. Riflettori puntati anche sui nuovi appuntamenti di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi. Quale coppia riuscirà a superare le dure sfide per conquistare l'importante montepremi in palio? Inseguono la vittoria anche i giovani talenti di Amici, che con le esibizioni in onda durante il serale stanno provando a strappare un pass per la finale del talent di Maria De Filippi e alzare la coppa assegnata nella scorsa edizione a Sarah Toscano. Ma non è tutto, perché gli appassionati di musica potranno presto godersi l'emozionante spettacolo de Il Volo, di nuovo su Canale 5 con Viaggio nel tempo. Il trio italiano più famoso al mondo sarà al centro di tre serate evento tra musica e ricordi. Per quanto riguarda le fiction, martedì 29 aprile ha preso il via la seconda stagione di Maria Corleone. Nei nuovi episodi, la protagonista interpretata da Rosa Diletta Rossi proverà a restare in equilibrio tra amore, carriera e famiglia. Sul suo cammino, infatti, ci saranno nuove sfide e nuovi nemici che non intendono farle sconti.

L'intrattenimento e le serie tv di maggio su Mediaset Infinity

La stagione completa di Tutto quello che ho, la nuova serie con Vanessa Incontrata e Marco Bonini, è disponibile on demand su Mediaset Infinity. Nella fiction diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, la protagonista Lavinia e il marito Matteo devono fare i conti con la misteriosa scomparsa della figlia diciottenne Camilla. L'arresto di Kevin, un ragazzo di origini africane, sarà in grado di dare delle risposte a questa famiglia disperata? La domenica in prima serata su Canale 5 si conferma l'appuntamento con Lo Show dei Record, in cui numerosi talenti provenienti da tutto il mondo si misureranno in sfide di ogni genere con un unico obiettivo: superare i propri limiti ed entrare nel Guinness World Records. The Big Bang Theory giunge invece, con un nuovo episodio ogni giorno, alla dodicesima e ultima stagione: Sheldon ed Amy iniziano la loro vita coniugale e per loro si prospettano grandi successi nella fisica, ma anche nella vita privata. Circondato da amici che hanno già trovato la loro anima gemella, anche Raj cercherà la sua. La seconda stagione di Found, la serie statunitense con protagonista la celebre attrice Shanola Hampton, sbarca in prima visione su Top Crime e su Mediaset Infinity. Esperta di pubbliche relazioni, Gabi si opera per trovare persone scomparse che vengono trascurate dal sistema, anche se a volte aiutare i clienti a ricongiungersi con i propri cari significa scontrarsi con le autorità o indirizzare i media. A rendere ancora più intricata la trama della serie, emerge un terribile segreto tenuto nell'ombra dalla stessa protagonista. I casi raccontati nella sesta stagione di FBI: Most Wanted approdano invece in prima serata su Italia 1. A partire da lunedì 28 aprile, i nuovi episodi saranno disponibili in chiaro e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove fino al 16 maggio è possibile rivedere anche la quinta stagione.

Le serie turche su Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity è possibile vedere, gratis e on demand, diverse serie tv turche. Da lunedì a venerdì è disponibile un nuovo episodio al giorno di Segreti di Famiglia. La dizi con protagonista l'attore Kaan Urgancioglu, noto per aver interpretato Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, si concentra sulle vicende del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, costretto dagli eventi ad assecondare i metodi dell'avvocato Ceylin Erguvan, interpretata da Pınar Deniz. Si rinnova anche l'appuntamento con la seconda stagione di Tradimento. La stimata giudice Guzide (interpretata da Vahide Percin) continua a scavare nei segreti dei diversi membri della sua famiglia: Oylum e Behram rimarranno insieme o Tolga riuscirà a riconquistare il cuore della sua amata? Yesim, inoltre, si rassegnerà finalmente alla separazione da Tarik o gli renderà la vita difficile? Disponibile on demand anche la serie completa di Love, Reason, Get Even, che racconta la travagliata storia d'amore tra Esra e Ozan. Mentre ogni giorno arriva una nuova puntata di Daydreamer - Le ali del sogno: per sfuggire a un matrimonio combinato dalla sua famiglia, l'aspirante scrittrice Sanem - interpretata da Demet Ozdemir - già nota per aver interpretato anche la protagonista Zeynep Göksu in My home my destiny - decide di farsi assumere presso un'agenzia pubblicitaria, dove conosce il bellissimo il figlio del proprietario Can Divit, interpretato da Can Yaman. Tra i due scoccherà la scintilla? Da lunedì a venerdì alle 16.50, su Canale 5, va invece in onda The Family 2. Aslan è diviso tra l'amore per Devin e il legame con sua madre Hulya, che sembra ostacolare la loro relazione. La situazione si complica ulteriormente per la famiglia Soykan con l'accusa di riciclaggio di denaro da attività illecite.

La finale di Coppa Italia su Mediaset Infinity

Per gli appassionati di calcio è tempo di verdetti e i riflettori sono puntati sulla finale della Coppa Italia. Il 14 maggio Milan e Bologna scenderanno in campo per contendersi il trofeo alzato la scorsa stagione dalla Juventus. Reduci dalla roboante vittoria sull'Inter nel ritorno del derby di Milano, i rossoneri guidati da Sérgio Conceição puntano al bis dopo la Supercoppa vinta a gennaio. Di fronte, però, dovranno vedersela con il Bologna, che dopo le emozioni della scorsa stagione ha saputo confermarsi sotto la guida di Vincenzo Italiano e ora punta all'ambito trofeo. Come tutte le precedenti sfide della Coppa Italia, anche la finale tra Milan e Bologna sarà disponibile in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

