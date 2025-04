La seconda stagione di Found, la serie statunitense con la celebre attrice Shanola Hampton nei panni di Gabi Mosely, sbarca in prima visione su Top Crime. I nuovi episodi verranno trasmessi ogni giovedì in prima serata e saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Fino al 17 maggio 2025, sulla stessa piattaforma è disponibile gratis e on demand anche la prima stagione della serie.

Found, la trama

Ogni anno negli USA viene denunciata la scomparsa di oltre 600.000 persone. Il team di lavoro guidato da Gabi Mosley, esperta di pubbliche relazioni, si opera per trovare persone scomparse che vengono trascurate dal sistema, anche se a volte aiutare i clienti a ricongiungersi con i propri cari significa scontrarsi con le autorità o indirizzare i media. A rendere ancora più intricata la trama della serie, emerge un terribile segreto tenuto nell'ombra dalla stessa protagonista: durante le indagini Gabi è riuscita a trovare "Sir", l'artefice del suo rapimento quando era ancora bambina. Anziché consegnarlo alle autorità, la donna ha deciso di rinchiuderlo in casa sua e sfruttare l'esperienza dell'uomo per risolvere i casi più intricati. Non tutto, però, andrà come previsto.

L'attrice Shanola Hampton nei panni di Gabi Mosely

Found 2, il cast

La protagonista della serie Gabi Mosely è interpretata dall'attrice Shanola Hampton. Al suo fianco nelle indagini troviamo l'esperta comportamentale Margaret Reed e il detective Mark Trent, interpretati rispettivamente da Kelli Williams e Brett Dalton. La prima, rimasta traumatizzata dalla scomparsa del figlio, trascorre le notti a una fermata del bus sperando di ritrovarlo; mentre il secondo conserva un rapporto molto speciale con Gabi. Lacey Quinn, interpretata da Gabrielle Walsh, si è affermata come esperta di legge della squadra dopo essere stata rapita da bambina insieme a Gabi. La mente informatica del gruppo è Zeke Wallace, interpretato da Arlen Escarpeta, mentre il negoziatore Dhan Rana ha il volto di Karan Oberoi.

