Il Volo - Viaggio nel tempo prossimamente, su Canale 5

Tra musica e ricordi torna Il Volo: un palcoscenico straordinario per tre serate di grandi emozioni in onda prossimamente, su Canale 5

Il Volo torna con un grande ed emozionante spettacolo su Canale 5. Il trio italiano più famoso al mondo sarà al centro di tre serate musicali tra musica e ricordi.

Il Volo Tutti per uno - Viaggio nel tempo andrà in onda prossimamente in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le anticipazioni e gli ospiti presenti nelle tre serate.

