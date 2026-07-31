Lunedì 3 agosto prende il via My Sweet Lie (titolo originale: Benim Tatlı Yalanım ), la nuova serie turca incentrata sulle vicende di Nejat , padre single che ha costruito una "bugia bianca" per proteggere sua figlia Kayra, e quella di Suna , la donna che entra per caso nelle loro vite e finisce coinvolta in un finto rapporto familiare che si complica sempre di più. La serie, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.45 , vede tra gli attori protagonisti Furkan Palalı , già noto in Italia per aver interpretato Fikret Fekeli in Terra amara . Accanto a lui, la giovane Lavinya Ünlüer ricopre il ruolo di Kayra , mentre Aslı Bekiroğlu è Suna.

Serie tv, intrattenimento, musica, calcio, film e molto altro ancora. Questi e altri titoli imperdibili vanno ad arricchire l'offerta gratuita di Mediaset Infinity ad agosto 2026 . Ogni mese, la piattaforma mette a disposizione tanti contenuti disponibili in streaming e on demand.

Yoga Radio Estate, lo show musicale di Italia 1 con Enrico Papi e Noemi

Dopo lo spettacolo offerto da TIM Battiti Live 2026, la grande musica sbarca su Italia 1 con Yoga Radio Estate. La coppia inedita formata da Enrico Papi e Noemi è pronta a far cantare le piazze dell'Emilia Romagna con quattro imperdibili appuntamenti, in onda da martedì 4 agosto in prima serata.

Sul palco si alterneranno gli artisti più amati del panorama italiano, per intonare le hit del momento.

Coppa Italia, i trentaduesimi di finale in chiaro

La nuova stagione di calcio è alle porte e le reti Mediaset si preparano a raccontare le sfide valide per i 32esimi di finale della Coppa Italia. Da venerdì 14 agosto a lunedì 17 agosto riparte la corsa per l'ambito trofeo che nella scorsa edizione ha visto trionfare l'Inter di Cristian Chivu.

Le serie tv da rivedere

La libreria di Mediaset Infinity propone tante serie televisive da rivivere tutte d'un fiato.



Sabrina Ferilli è la protagonista della fiction A testa alta - Il coraggio di una donna, in cui veste i panni di una stimata preside costretta a fare i conti con un video intimo condiviso in rete.



I colori rappresentano le emozioni nella fortunata serie Viola come il mare. Nella cornice di Palermo, Francesca Chillemi veste i panni di una donna impegnata a seguire i casi di cronaca nera più intricati per una testata giornalistica siciliana, creando una sinergia particolare con l'ispettore capo Francesco Demir, interpretato da Can Yaman.



E ancora, Simona Izzo e Ricky Tognazzi dirigono Gabriel Garko e Anna Safroncik in Colpa dei sensi, miniserie tra amore, misteri e colpi di scena inaspettati.



Anna Valle veste i panni di Vittoria in Una nuova vita. La donna torna in libertà dopo otto anni di carcere per l'omicidio del marito, un delitto del quale si è sempre proclamata innocente. La sua tenacia sarà cruciale per poter arrivare alla verità e lasciarsi finalmente il passato alle spalle.

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

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