Su Canale 5 arriva My Sweet Lie (titolo originale: Benim Tatlı Yalanım), la nuova serie turca in prima visione assoluta, che racconta la storia di Nejat, un padre single che ha costruito una “bugia bianca” per proteggere sua figlia Kayra, e quella di Suna, la donna che entra per caso nelle loro vite e finisce coinvolta in un finto rapporto familiare che si complica sempre di più.

La serie va in onda su Canale 5 da lunedì 3 agosto alle 14.45 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo trama, cast e location della nuova serie turca.

My Sweet Lie: la trama

Nejat, dopo l’abbandono della moglie, racconta alla figlia che la madre è lontana per aiutare i bambini in Africa e le scrive lettere a nome suo. Quando incontra Suna, le coincidenze portano Kayra a scambiarla per la madre, e da lì parte una messa in scena per non deludere le aspettative della bambina.

My Sweet Lie: il cast