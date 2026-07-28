Su Canale 5 arriva My Sweet Lie (titolo originale: Benim Tatlı Yalanım), la nuova serie turca in prima visione assoluta, che racconta la storia di Nejat, un padre single che ha costruito una “bugia bianca” per proteggere sua figlia Kayra, e quella di Suna, la donna che entra per caso nelle loro vite e finisce coinvolta in un finto rapporto familiare che si complica sempre di più.
La serie va in onda su Canale 5 da lunedì 3 agosto alle 14.45 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo trama, cast e location della nuova serie turca.
Nejat, dopo l’abbandono della moglie, racconta alla figlia che la madre è lontana per aiutare i bambini in Africa e le scrive lettere a nome suo. Quando incontra Suna, le coincidenze portano Kayra a scambiarla per la madre, e da lì parte una messa in scena per non deludere le aspettative della bambina.
Nel cast di My Sweet Lie troviamo Furkan Palalı nel ruolo di Nejat, già molto conosciuto in Italia per Terra amara, dove interpretava Fikret Fekeli.
Accanto a lui ci sono Aslı Bekiroğlu nel ruolo di Suna e Lavinya Ünlüer nel ruolo di Kayra.
Nel cast compaiono anche Gonca Sarıyıldız, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Ali Yoğurtcuoğlu, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç e Ahmet Saraçoğlu.
La serie è ambientata in Turchia, nella Istanbul dei giorni nostri. Andrà in onda dal 3 agosto su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
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