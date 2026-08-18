Far away, la puntata del 18 agosto in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 18 agosto su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Finalmente Alya e Cihan riescono a trovare Deniz e tornano a casa dopo un faticoso salvataggio del bambino.
Kaya incontra Zerrin in un locale: si trova insieme a Demir, che le regala una collana per il suo compleanno. La ragazza cerca di accoltellarlo la notte stessa, ma viene fermata da Nadim.
Nel frattempo, Sadakat non perde occasione per attaccare i figli, i quali si allontanano prontamente da lei. Mine scopre di essere incinta di 8 settimane dopo aver avuto un attacco di nausea alla vista del caffè che stava preparando.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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