L'ultima puntata della prima stagione della serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda sabato 19 settembre dalle 14:35 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Finalmente Mine viene a conoscenza del segreto di Sadakat e decide di usarlo per ricattare la donna.
Nel frattempo, Cihan cerca di raggiungere il vero Hamada.
Infine, Cihan si precipita all'aeroporto per tentare di non far partire Alya.