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SERIE TV18 settembre 2026

Far away, le anticipazioni dell'ultima puntata

L'ultima puntata della prima stagione della serie turca Far away andrà in onda sabato 19 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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L'ultima puntata della prima stagione della serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda sabato 19 settembre dalle 14:35 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni dell'ultima puntata del 19 settembre

Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away
Mine Kilic (Mine) in una scena di Far away

Finalmente Mine viene a conoscenza del segreto di Sadakat e decide di usarlo per ricattare la donna.

Nel frattempo, Cihan cerca di raggiungere il vero Hamada.

Infine, Cihan si precipita all'aeroporto per tentare di non far partire Alya.

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