Far away: Nadim e Kaya muoiono?

Nella puntata di Far away del 16 settembre, Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin sono in partenza per la Siria per raggiungere Hamada e scoprire chi è il mandante dell'assassinio di Boran. Prima di morire, Hamada fa il nome di Nadim.



Quando viene a conoscenza di quanto successo, Nadim tenta la fuga, ma Kaya riesce a rintracciarlo e lo costringe ad andare insieme da Cihan.



In macchina, però, accade un colpo di scena: Nadim fa perdere il controllo del volante a Kaya e i due cadono in un burrone. Che fine faranno Nadim e Kaya?

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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