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Far Away
SERIE TV16 settembre 2026

Far away: Nadim e Kaya muoiono?

Colpo di scena nel nuovo episodio di Far away in onda mercoledì 16 settembre su Canale 5. Nadim fa perdere il controllo dell'auto a Kaya.
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Colpo di scena nella nuova puntata della serie turca Far away (Uzak Şehir), in onda mercoledì 16 settembre. Nel corso di una colluttazione, Nadim fa perdere il controllo del volante a Kaya e i due precipitano da un burrone.

Far away, Nadim e Kaya muoiono?

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Nella puntata di Far away del 16 settembre, Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin sono in partenza per la Siria per raggiungere Hamada e scoprire chi è il mandante dell'assassinio di Boran. Prima di morire, Hamada fa il nome di Nadim.

Quando viene a conoscenza di quanto successo, Nadim tenta la fuga, ma Kaya riesce a rintracciarlo e lo costringe ad andare insieme da Cihan.

In macchina, però, accade un colpo di scena: Nadim fa perdere il controllo del volante a Kaya e i due cadono in un burrone. Che fine faranno Nadim e Kaya?

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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