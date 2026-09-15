La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 15 settembre su Canale 5.

Kaya accetta di sposare Ipek, figlia di un capo famiglia. Nello stesso locale arrivano a pranzo anche Zerrin e Demir e si scopre che Ipek e Zerrin si conoscono.

Kaya vorrebbe sposarla al più presto, nella speranza di far ingelosire Zerrin. Sadakat sta preparando la Villa per l'arrivo del bambino che aspetta Mine, acquistando una culla senza avvertire Cihan.

Nel frattempo, è stato deciso che l'indomani gli Albora partiranno per la Siria per affrontare Hamada

Far away va in onda dal lunedì al sabato alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE