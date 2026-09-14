La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 14 settembre su Canale 5.

Nare stava andando in ospedale per portare a casa Ozkan, quando scopre che in realtà è morto. Durante il funerale, Mine si avvicina ad Alya con l'intento di sapere se sia stata lei ad insistere affinché lei e suo figlio vivano lontani dalla villa.

Sadakat e Fidan continuano a manipolare i propri figli anche dopo il funerale. Entrambe temono che la morte di Ozkan possa favorire una relazione tra Sahin e Nare.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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