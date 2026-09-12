La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda sabato 12 settembre su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Cihan non sa come dire ad Alya che Mine è incinta. Quando finalmente l'uomo trova il coraggio di farlo, Sadakat invita Mine alla villa in piena notte.
Alya, dal canto suo, afferma con convinzione che non ha intenzione di andare via e che resterà in quella casa in quanto moglie di Cihan.
La coppia ha poi un lungo confronto, durante il quale Alya fa capire al marito che non deve sentirsi in colpa e che, anche se con fatica, cercherà di tollerare l'arrivo di un figlio.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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