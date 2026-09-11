La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 11 settembre su Canale 5.

Sahin e Kaya accusano Nadim di aver condotto Boran alla morte, interviene anche Cihan e ne nasce uno scontro in cui Cihan viene ferito. Sanno che Halis ha rivelato a Nadim e Ecmel dove si trovava Boran in quanto Zerrin lo ha ascoltato mentre parlava con suo figlio Demir.

Sahin interroga quindi suo padre ma Ecmel nega, dando tutta la responsabilità ad Halis. Inoltre, rivela alla famiglia che ha fatto che è stata accolta la sua domanda di libertà condizionale.

Infine, Zerrin non vuole tornare a casa con Demir, ma il marito la ricatta di rivelare ad Ecmel che il figlio che Zerrin aspetta è di Kaya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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