La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 10 settembre su Canale 5.

Mine nega di essere incinta. Fidan informa Sadakat che Zerrin è incinta di Kaya, ma che la ragazza ha dichiarato che il padre del bambino è Demir.

Kaya richiede a Zerrin chi sia il padre del bambino e lei conferma quanto gli aveva già detto. Ozkan ha un secondo ictus e Nare gli resta accanto e decide di tornare a casa con lui una volta uscito dall'ospedale.

Zerrin dopo aver ascoltato una conversazione tra Demir e suo padre scopre che sia Ecmel che Nadim sapevano dove si trovasse Boran, così informa subito Sahin.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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