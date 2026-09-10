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Far Away

SERIE TV10 settembre 2026

Far away, la puntata del 10 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda giovedì 10 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 10 settembre su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 10 settembre

Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away
Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Mine nega di essere incinta. Fidan informa Sadakat che Zerrin è incinta di Kaya, ma che la ragazza ha dichiarato che il padre del bambino è Demir.

Kaya richiede a Zerrin chi sia il padre del bambino e lei conferma quanto gli aveva già detto. Ozkan ha un secondo ictus e Nare gli resta accanto e decide di tornare a casa con lui una volta uscito dall'ospedale.

Zerrin dopo aver ascoltato una conversazione tra Demir e suo padre scopre che sia Ecmel che Nadim sapevano dove si trovasse Boran, così informa subito Sahin.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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