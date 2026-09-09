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Far Away

SERIE TV09 settembre 2026

Far away, la puntata del 9 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda mercoledì 9 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 9 settembre su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 9 settembre

Baris Yalcin (Erol) in una scena di Far away
Baris Yalcin (Erol) in una scena di Far away

Nare condivide con Cihan i suoi sospetti in merito alla gravidanza di Mine. Il giorno successivo, Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer, Hasan e altri vanno nel luogo in cui si nasconde Halis.

Fikriye munita di pistola decide di seguirli. Halis tenta di fuggire dall'assalto degli uomini di Cihan, ma trova proprio Fikriye che lo minaccia con la pistola per spingerlo a confessare.

In quel momento arriva Alya che tenta di fermarla: Fikriye la protegge con il suo corpo da un colpo esploso da Halis. Cihan uccide Halis e Fikriye, dopo un toccante momento insieme ad Alya, muore.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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