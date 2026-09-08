La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 8 settembre su Canale 5.

Cihan viene aggredito in prigione da un sicario che fa il nome di Halis come mandante, nonostante la famiglia Albora continui a sospettare di Ecmel.

Nel frattempo, in paese si creano dei malumori e alcuni uomini sparano contro la casa di Remzi, il quale aveva avuto di recente uno scontro con Kaya. Inoltre gli aggressori fanno ricadere su Kaya la responsabilità dell'attacco.

Cihan, una volta uscito di prigione, parla con gli abitanti del paese per fargli capire che gli Albora non hanno intenzione di aggredire nessuno. All'uscita dal tribunale, Halis riesce a scappare grazie a una rissa dove vengono coinvolti anche Kadir e Hasan, che avevano il compito di seguirlo.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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