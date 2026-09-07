La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 7 settembre su Canale 5.

Cihan riceve la visita prima di Alya e poi della sua famiglia. Contemporaneamente arrivano anche Fidan, Sahin e Zerrin per incontrare Ecmel. Si scopre che anche quest'ultimo era al corrente di dove si trovasse Boran proprio grazie a una chiacchierata con Halis e Nadim.

A quel punto, gli Albora iniziano a sospettare che Boran sia morto per mano di Ecmel, ma necessitano di prove. Mentre Mine e Sadakat si accordano sul da farsi per quanto riguarda il bambino, Nare le sorprende insieme e inizia a pensare che i sospetti di Fikriye siano fondati.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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