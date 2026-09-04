La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 4 settembre su Canale 5.

Cihan per affrontare Halis ed Ecmel si è fatto arrestare. Sadakat rovistando in camera di Alya scopre che Halis conosceva Fikriye.

In ospedale, Mine ha ascoltato la conversazione fra Alya e sua madre e informa Sadakat che è stata Fikriye a mostrare ad Halis la foto di Boran con Alya e Deniz. Sadakat caccia di casa Alya accusandola di complicità nella morte del figlio.

Alya decide di procurarsi una tanica di benzina e dare fuoco al portone per poter rientrare in villa e riabbracciare suo figlio. Entrato in prigione, Cihan affronta Halis e Ecmel, mettendoli alle strette. Halis confessa di aver rivelato a Nadim ed Ecmel dove si trovava Boran ma non ammette di essere il mandante dell'omicidio.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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