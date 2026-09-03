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Far Away

SERIE TV03 settembre 2026

Far away, la puntata del 3 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda giovedì 3 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 3 settembre su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 3 settembre

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Cihan escogita un piano per entrare in prigione perché vuole capire quale ruolo abbia avuto Halis nella morte di Boran. Alya è assolutamente contrariata.

Zerrin dice a Demir di non essere il padre del bambino, ma nonostante ciò l'uomo è intenzionato a restare con Zerrin. Le condizioni di salute di Fikriye si aggravano, così Hasan avvisa Alya affinché venga portata in ospedale.

Sadakat scopre che Mine è incinta e intuisce che esiste un qualche legame tra Fikriye e Halis. Così, mentre Fikriye è ricoverata, chiede a Mine di riferirle tutti i suoi movimenti. Nare, prima di essere dimessa, promette a Özkan che, se si riprenderà, non starà più con Sahin.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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