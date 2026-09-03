La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 3 settembre su Canale 5.

Cihan escogita un piano per entrare in prigione perché vuole capire quale ruolo abbia avuto Halis nella morte di Boran. Alya è assolutamente contrariata.



Zerrin dice a Demir di non essere il padre del bambino, ma nonostante ciò l'uomo è intenzionato a restare con Zerrin. Le condizioni di salute di Fikriye si aggravano, così Hasan avvisa Alya affinché venga portata in ospedale.

Sadakat scopre che Mine è incinta e intuisce che esiste un qualche legame tra Fikriye e Halis. Così, mentre Fikriye è ricoverata, chiede a Mine di riferirle tutti i suoi movimenti. Nare, prima di essere dimessa, promette a Özkan che, se si riprenderà, non starà più con Sahin.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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