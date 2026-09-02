Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV02 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 3 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 3 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 3 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 3 settembre

Alper Cankaya (Sahin) in una scena di Far away
Alper Cankaya (Sahin) in una scena di Far away

Zerrin comunica a Demir che il figlio non è suo, nonostante tutto l'uomo vuole restare con lei.

Le condizioni di salute di Fikriye si aggravano e Hasan decide di avvisare Alya affinché venga portata in ospedale.

Sadakat scopre che Mine è incinta e intuisce che ci possa essere un legame tra Fikriye e Halis, così, chiede a Mine di riferirle tutti i suoi movimenti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche