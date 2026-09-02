La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 3 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zerrin comunica a Demir che il figlio non è suo, nonostante tutto l'uomo vuole restare con lei.
Le condizioni di salute di Fikriye si aggravano e Hasan decide di avvisare Alya affinché venga portata in ospedale.
Sadakat scopre che Mine è incinta e intuisce che ci possa essere un legame tra Fikriye e Halis, così, chiede a Mine di riferirle tutti i suoi movimenti.
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