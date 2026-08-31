Far away, la puntata del 31 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 31 agosto su Canale 5.

Fikriye, dopo essere stata salvata da Hasan, viene portata in ospedale. Alya chiede alla madre cosa sia successo, ma la donna le dice di non ricordare quasi nulla.

Alya scopre che la madre ha con sé una fotografia di lei con Boran e il piccolo Deniz e la dottoressa le chiede se l'abbia mai mostrata a qualcuno. Nare riesce a superare con successo il trapianto di fegato, le condizioni di Okzan, invece, non sono buone.

Nare si risveglia e chiede spiegazioni ai suoi familiari, anche se faticano a risponderle. Infine, Cihan le racconta che il suo donatore é Okzan. Un'infermiera riporta ad Alya una borsetta che Fikriye ha dimenticato in ospedale, e vi trova all'interno una foto della madre insieme ad Halis.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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