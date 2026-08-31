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Far Away

SERIE TV31 agosto 2026

Far away, le anticipazioni dell'1 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 1 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 1 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata dell'1 settembre

Kuzey Gezer (Deniz) in una scena di Far away
Kuzey Gezer (Deniz) in una scena di Far away

Alya scopre insieme a Cihan che sua madre nasconde qualcosa. I due vengono a sapere che la donna conosce molto bene Halis e che è stata proprio lei a mostrare una foto di Boran insieme alla sua famiglia all'uomo.

Cihan condivide questa notizia con Kaya e i suoi uomini e tutti insieme organizzano un piano per punire Halis e trovare il vero assassino di Boran.

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