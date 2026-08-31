Alya scopre insieme a Cihan che sua madre nasconde qualcosa. I due vengono a sapere che la donna conosce molto bene Halis e che è stata proprio lei a mostrare una foto di Boran insieme alla sua famiglia all'uomo.

Cihan condivide questa notizia con Kaya e i suoi uomini e tutti insieme organizzano un piano per punire Halis e trovare il vero assassino di Boran.

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