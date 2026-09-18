La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 18 settembre su Canale 5.

Sadakat parla con Mine e le riferisce che lei e il bambino non potranno più entrare nella loro villa. Mine non prende bene la notizia.

Sahin chiede a Nare di sposarla e la donna accetta. Decidono di sposarsi di nascosto e di dare la notizia solo a cose fatte, così che nessuno potrà ostacolarli. Nare lo rivela solo ad Alya: la donna la aiuta a uscire di nascosto dalla villa, senza farsi vedere da nessuno.

Anche per Kaya è un giorno importante: deve andare a chiedere la mano di Ipek. Cihan cerca di dissuadere il fratello, ma Kaya ormai ha deciso. Casualmente, Kaya e Sadakat incontrano Fidan e Zerrin per strada e Sadakat comunica loro la notizia. Zerrin, dopo aver assistito alla proposta di matrimonio, è pronta a compiere un atto estremo, ma viene fermata da Demir.



Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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