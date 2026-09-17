La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 17 settembre su Canale 5.

Kaya, Cihan e il piccolo Deniz si trovano in ospedale, dove vengono medicati e curati, mentre fuori dall'istituto Demir aggredisce Kaya.



Ora che sono entrambi sicuri che il padre non è coinvolto nell'omicidio di Boran, Sahin chiede una risposta definitiva a Nare.

Cihan e Alya si chiariscono definitivamente: la donna vorrebbe andarsene con il figlio per lasciare libero Cihan, ma lui la supplica di non farlo.



Cihan affronta quindi la madre e le impone di andarsene dalla villa o se ne andranno lui e Alya. Sadakat si sente male e perde i sensi.

Sceso a più miti consigli dopo aver parlato con il fratello e la sorella, Cihan impone alla madre di accettare il fatto che Mine e il bambino non vivranno con loro. E sarà lei a doverlo comunicare a Mine.



Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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