La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 16 settembre su Canale 5.

Il mandante dell'omicidio di Boran è Nadim. Quest'ultimo, appresa la notizia, tenta di fuggire, ma Kaya lo intercetta.

In auto, però, Nadim fa perdere il controllo del volante a Kaya e i due fanno un incidente. Il piccolo Deniz Cihan, nel frattempo, scopre la camera destinata al figlio di Cihan e Mine e, sconvolto, scappa via.

Fuggendo, cade dalle scale e viene portato in ospedale.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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