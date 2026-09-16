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SERIE TV16 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 17 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 17 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 17 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 17 settembre

Ozan Akbaba (Cihan) e Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) e Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Kaya, Cihan e il piccolo Deniz vengono medicati in ospedale. Sahin chiede una risposta definitiva a Nare, ora che sono entrambi sicuri che il padre non è coinvolto nell'omicidio di Boran.

Cihan e Alya si chiariscono: la donna vorrebbe allontanarsi e andarsene con il figlio per lasciarlo libero, ma lui la implora di non farlo.

Infine, Sadakat si sente male e perde i sensi.

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