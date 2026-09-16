La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 17 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kaya, Cihan e il piccolo Deniz vengono medicati in ospedale. Sahin chiede una risposta definitiva a Nare, ora che sono entrambi sicuri che il padre non è coinvolto nell'omicidio di Boran.
Cihan e Alya si chiariscono: la donna vorrebbe allontanarsi e andarsene con il figlio per lasciarlo libero, ma lui la implora di non farlo.
Infine, Sadakat si sente male e perde i sensi.