Ozan Akbaba (Cihan) e Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Kaya, Cihan e il piccolo Deniz vengono medicati in ospedale. Sahin chiede una risposta definitiva a Nare, ora che sono entrambi sicuri che il padre non è coinvolto nell'omicidio di Boran.

Cihan e Alya si chiariscono: la donna vorrebbe allontanarsi e andarsene con il figlio per lasciarlo libero, ma lui la implora di non farlo.

Infine, Sadakat si sente male e perde i sensi.

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