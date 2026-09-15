Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin si preparano per andare in Siria da Hamada e scoprire chi ha ordinato l'omicidio di Boran. Hamada, in punto di morte, fa il nome di Nadim.

Nadim tenta di fuggire, ma Kaya lo intercetta e lo costringe ad andare insieme a lui al cospetto di Cihan. In auto, però, Nadim fa perdere il controllo del volante a Kaya e i due precipitano da un burrone.

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