La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 16 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin si preparano per andare in Siria da Hamada e scoprire chi ha ordinato l'omicidio di Boran. Hamada, in punto di morte, fa il nome di Nadim.
Nadim tenta di fuggire, ma Kaya lo intercetta e lo costringe ad andare insieme a lui al cospetto di Cihan. In auto, però, Nadim fa perdere il controllo del volante a Kaya e i due precipitano da un burrone.
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