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SERIE TV15 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 16 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 16 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 16 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 16 settembre

Ilkay Kayku Atalay (Fidan) in una scena di Far away
Ilkay Kayku Atalay (Fidan) in una scena di Far away

Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin si preparano per andare in Siria da Hamada e scoprire chi ha ordinato l'omicidio di Boran. Hamada, in punto di morte, fa il nome di Nadim.

Nadim tenta di fuggire, ma Kaya lo intercetta e lo costringe ad andare insieme a lui al cospetto di Cihan. In auto, però, Nadim fa perdere il controllo del volante a Kaya e i due precipitano da un burrone.

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