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SERIE TV14 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 15 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 15 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 15 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 15 settembre

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Kaya accetta di sposare Ipek, la ragazza scelta per lui da Sadakat, ma quando scopre che lei conosce Zerrin decide di accelerare le nozze, sperando di suscitare la gelosia della donna.

Intanto, Sadakat prepara la villa per l'arrivo del bambino di Mine, scatenando la reazione di Deniz.

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