La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 15 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kaya accetta di sposare Ipek, la ragazza scelta per lui da Sadakat, ma quando scopre che lei conosce Zerrin decide di accelerare le nozze, sperando di suscitare la gelosia della donna.
Intanto, Sadakat prepara la villa per l'arrivo del bambino di Mine, scatenando la reazione di Deniz.
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