La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 14 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nare scopre inaspettatamente che Ozkan è morto proprio mentre sta andando in ospedale per riportarlo a casa.
Durante il funerale di Ozkan, Sadakat e Fidan non perdono occasione per rimproverare e manipolare i propri figli.
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