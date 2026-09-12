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Far Away

SERIE TV12 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 14 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 14 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 14 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 14 settembre

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Nare scopre inaspettatamente che Ozkan è morto proprio mentre sta andando in ospedale per riportarlo a casa.

Durante il funerale di Ozkan, Sadakat e Fidan non perdono occasione per rimproverare e manipolare i propri figli.

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