La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda sabato 12 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan deve riuscire a dire ad Alya che Mine è incinta. Nel momento in cui trova il coraggio, Sadakat invita alla villa Mine in piena notte.
Alya, inaspettatamente, afferma con convinzione che non ha intenzione di andare via e che resterà in quella casa in quanto moglie di Cihan.
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