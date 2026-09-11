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Far Away

SERIE TV11 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 12 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda sabato 12 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda sabato 12 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 12 settembre

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Cihan deve riuscire a dire ad Alya che Mine è incinta. Nel momento in cui trova il coraggio, Sadakat invita alla villa Mine in piena notte.

Alya, inaspettatamente, afferma con convinzione che non ha intenzione di andare via e che resterà in quella casa in quanto moglie di Cihan.

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