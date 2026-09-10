Sahin e Kaya accusano Nadim di aver fatto uccidere Boran, interviene anche Cihan e nello scontro quest'ultimo viene ferito. Nadim nega di essere coinvolto, tutti sanno, infatti, che Halis ha rivelato a lui e ad Ecmel dove si trovava Boran.

Sahin interroga quindi suo padre, ma Ecmel scarica tutta la responsabilità ad Halis. Alya cerca di convincere Cihan a interrompere questa guerra ma lui non vuole. E proprio mentre cerca di confessarle il suo amore, viene interrotto da un'emergenza in ospedale.

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