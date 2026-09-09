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Far Away

SERIE TV09 settembre 2026

Far away, Fikriye muore davvero?

Colpo di scena nel nuovo episodio di Far away in onda mercoledì 9 settembre su Canale 5. Fikriye si sacrifica per proteggere la figlia Alya
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Colpo di scena nella nuova puntata della serie turca Far away (Uzak Şehir), in onda mercoledì 9 settembre. Nel corso di una colluttazione, un colpo di pistola colpisce Fikriye, che muore per difendere sua figlia Alya.

Far away, Fikriye muore davvero?

Nursel Kose (Fikriye) in una scena di Far away
Nursel Kose (Fikriye) in una scena di Far away

Nella puntata di Far away del 9 settembre, Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer, Hasan si recano nel luogo dove si nasconde Halis per stanarlo. Fikriye viene a sapere dove è diretto il gruppo grazie a Hasan. Dopo aver rubato una pistola dall'armadio di Kaya, Fikriye segue Cihan, Kaya, Kadir e Muzaffer.

Halis prova a scappare dall'assalto che gli stanno tendendo gli uomini di Cihan, ma si imbatte proprio in Fikriye che lo minaccia con la pistola per obbligarlo a confessare. In quell'istante, giunge sul posto anche Alya che prova a fermare la madre. Fikriye protegge la figlia con il suo corpo, che viene colpito gravemente da un colpo esploso da Halis.

A seguito della colluttazione, Cihan uccide Halis e Fikriye, dopo un ultimo emozionate momento con Alya, muore.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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