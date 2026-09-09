Far away, Fikriye muore davvero?

Nella puntata di Far away del 9 settembre, Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer, Hasan si recano nel luogo dove si nasconde Halis per stanarlo. Fikriye viene a sapere dove è diretto il gruppo grazie a Hasan. Dopo aver rubato una pistola dall'armadio di Kaya, Fikriye segue Cihan, Kaya, Kadir e Muzaffer.



Halis prova a scappare dall'assalto che gli stanno tendendo gli uomini di Cihan, ma si imbatte proprio in Fikriye che lo minaccia con la pistola per obbligarlo a confessare. In quell'istante, giunge sul posto anche Alya che prova a fermare la madre. Fikriye protegge la figlia con il suo corpo, che viene colpito gravemente da un colpo esploso da Halis.



A seguito della colluttazione, Cihan uccide Halis e Fikriye, dopo un ultimo emozionate momento con Alya, muore.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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