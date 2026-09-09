La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 10 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Fidan confida a Sadakat che Zerrin è incinta di Kaya.
Ozkan ha un secondo ictus e rimane paralizzato dal lato sinistro. Come segno di riconoscenza nei suoi confronti, Nare decide di restargli accanto e di tornare a casa con lui una volta uscito dall'ospedale.
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