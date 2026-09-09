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Far Away

SERIE TV09 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 10 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 10 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 10 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 10 settembre

Dilin Doger (Zerrin) in una scena di Far away
Dilin Doger (Zerrin) in una scena di Far away

Fidan confida a Sadakat che Zerrin è incinta di Kaya.

Ozkan ha un secondo ictus e rimane paralizzato dal lato sinistro. Come segno di riconoscenza nei suoi confronti, Nare decide di restargli accanto e di tornare a casa con lui una volta uscito dall'ospedale.

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