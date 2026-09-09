Fidan confida a Sadakat che Zerrin è incinta di Kaya.

Ozkan ha un secondo ictus e rimane paralizzato dal lato sinistro. Come segno di riconoscenza nei suoi confronti, Nare decide di restargli accanto e di tornare a casa con lui una volta uscito dall'ospedale.

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