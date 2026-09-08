La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 9 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nare riferisce a Cihan i suoi sospetti sulla gravidanza di Mine. Il giorno seguente, gli uomini degli Albora rintracciano Halis e si dirigono da lui per stanarlo.
Hasan rivela a Fikriye dove sono diretti e la donna, dopo aver sottratto una pistola dall'armadio di Kaya, li segue. Halis tenta di fuggire dagli uomini, ma si imbatte proprio in Fikriye che lo minaccia con la pistola per spingerlo a confessare.
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