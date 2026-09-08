Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV08 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 9 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 9 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 9 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 9 settembre

Nursel Kose (Fikryie) in una scena di Far away
Nursel Kose (Fikryie) in una scena di Far away

Nare riferisce a Cihan i suoi sospetti sulla gravidanza di Mine. Il giorno seguente, gli uomini degli Albora rintracciano Halis e si dirigono da lui per stanarlo.

Hasan rivela a Fikriye dove sono diretti e la donna, dopo aver sottratto una pistola dall'armadio di Kaya, li segue. Halis tenta di fuggire dagli uomini, ma si imbatte proprio in Fikriye che lo minaccia con la pistola per spingerlo a confessare.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

I più visti del giorno

Leggi anche