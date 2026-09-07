Far away, le trame della settimana dal 14 al 18 settembre

Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 14 a venerdì 18 settembre durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Nare scopre inaspettatamente che Ozkan è venuto a mancare proprio quando si reca in ospedale per riportarlo a casa.
Kaya ha acconsentito a sposare una ragazza scelta per lui da Sadakat e va in un ristorante per conoscere Ipek, figlia di un capo famiglia.
Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin si preparano per andare in Siria da Hamada e scoprire chi è stato a ordinare l'omicidio di Boran.
Sahin chiede una risposta definitiva a Nare, ora che sono entrambi sicuri che il padre non è coinvolto nell'omicidio di Boran.
Sadakat parla con Mine e le riferisce che lei e il bambino non potranno più entrare nella loro villa. Mine non prende bene la notizia.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google