Far away, le trame della settimana dal 14 al 18 settembre

Nare scopre inaspettatamente che Ozkan è venuto a mancare proprio quando si reca in ospedale per riportarlo a casa.



Kaya ha acconsentito a sposare una ragazza scelta per lui da Sadakat e va in un ristorante per conoscere Ipek, figlia di un capo famiglia.



Cihan, Kaya, Kadir, Muzaffer e Sahin si preparano per andare in Siria da Hamada e scoprire chi è stato a ordinare l'omicidio di Boran.



Sahin chiede una risposta definitiva a Nare, ora che sono entrambi sicuri che il padre non è coinvolto nell'omicidio di Boran.



Sadakat parla con Mine e le riferisce che lei e il bambino non potranno più entrare nella loro villa. Mine non prende bene la notizia.



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