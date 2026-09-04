La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 7 settembre dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Fidan, Sahin e Zerrin stanno per incontrare Ecmel. Si scopre che anche quest'ultimo conosceva il luogo in cui si trovava Boran, grazie a un incontro avuto con Halis e Nadim.
Gli Albora iniziano a sospettare che Boran sia morto per mano di Ecmel. Nare sorprende Mine e Sadakat insieme e inizia a pensare che i sospetti di Fikriye siano fondati.
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