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Far Away

SERIE TV04 settembre 2026

Far away, le anticipazioni del 7 settembre

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 7 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 7 settembre dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 7 settembre

Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away
Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away

Fidan, Sahin e Zerrin stanno per incontrare Ecmel. Si scopre che anche quest'ultimo conosceva il luogo in cui si trovava Boran, grazie a un incontro avuto con Halis e Nadim.

Gli Albora iniziano a sospettare che Boran sia morto per mano di Ecmel. Nare sorprende Mine e Sadakat insieme e inizia a pensare che i sospetti di Fikriye siano fondati.

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