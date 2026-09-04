Fidan, Sahin e Zerrin stanno per incontrare Ecmel. Si scopre che anche quest'ultimo conosceva il luogo in cui si trovava Boran, grazie a un incontro avuto con Halis e Nadim.

Gli Albora iniziano a sospettare che Boran sia morto per mano di Ecmel. Nare sorprende Mine e Sadakat insieme e inizia a pensare che i sospetti di Fikriye siano fondati.

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