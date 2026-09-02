La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 2 settembre su Canale 5.

Sadakat inizia a sospettare che sia successo qualcosa alla villa. Inoltre Cihan ha scoperto che il rifugiato che ha causato la morte di Boran è stato liberato, e decide di introdursi in carcere per scoprire la verità da Halis.

Nel frattempo, Hasan decide di ospitare Fikriye a casa sua fino a quando non avrà sistemato la sua situazione.

Il test di gravidanza di Zerrin risulta positivo e viene scoperta immediatamente da Demir. Mine telefona a Cenk perchè ha di nuovo dei disturbi, ma è Sadakat ad ascoltare la sua conversazione al telefono.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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