La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 1 settembre su Canale 5.

Alya scopre insieme a Cihan che sua madre nasconde qualcosa. Scoprono, infatti, che la donna conosce molto bene Halis e che ha mostrato una foto di Boran all'uomo.

Cihan racconta tutto a Kaya e ai suoi uomini e tutti insieme organizzano un piano per punire Halis e trovare il vero assassino di Boran. Nel frattempo, Fikriye riesce a scappare e chiama Cihan per dire addio sia a lui che ad Alya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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